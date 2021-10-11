Уряд Сполучених Штатів Америки поновив імміграційну лотерею Green Card, переможці якої отримують право на постійне проживання в США.

Так, влада США офіційно відкрила програму візових лотерей на початку нового фіскального року.

Адміністрація американського лідера Джо Байдена днями оголосила про початок онлайн-реєстрації учасників Диверсифікаційної візової програми на 2023 рік (йдеться про лотерею Green Card – Зелена картка).

Як зазначає видання Voice of America, раніше Конгрес США дозволив видавати іммігрантам до 55 тис. “зелених карт” на рік – для сприяння різноманітності в США.

Реєстрація розпочалася задовго до початку 2023 фіскального року, аби був час для обробки заяв. Однак, як зазначають журналісти, спостерігаються часті затримки з опрацюванням документів переможців лотерей минулих років (зокрема з Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану тощо). Ця ситуація вже спричинила судові позови.

Приймаючи нові заявки, офіційні особи США визнають серйозне відставання в обробці вже існуючих, багато з яких були подані ще під час президентства Дональда Трампа. Розгляд документів сповільнився через пандемію коронавірусу.

Згідно з правилами, право на отримання візи Green Card не переноситься на наступний рік, а весь процес оформлення має бути завершений протягом 12 місяців.

Відтак деякі переможці візової лотереї об’єдналися та подали позов до уряду США, аби отримати необхідні документи для імміграції в країну.

Водночас представник Державного департаменту США в коментарі виданню пояснив, що перемога в лотереї Green Card ще не означає автоматичного отримання візи.

– Перемога в лотереї не гарантує, що ви отримаєте візу або пройдете співбесіду на отримання візи. Перемога просто означає, що людина має право взяти участь у програмі отримання імміграційних віз, – наголосили в Держдепі.

Варто зазначити, що в 2017 році тодішній американський лідер Дональд Трамп ініціював заборону на в’їзд до США для жителів ряду країн, де більшість населення становлять мусульмани.

Цей указ торкнувся не лише мусульман, а й власників Green Card. Зокрема, жителі Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі і Судану, які мали Green Card і виїхали за межі США, не могли повернутися назад в країну.

У березні 2020 року Трамп закрив консульства по всьому світу через пандемію коронавірусу, що також вплинуло на візову програму. А згодом Білий дім оголосив про заборону деяких імміграційних віз, аргументуючи це необхідністю захистити американську економіку.

Через такі дії попередньої американської влади для тисяч переможців лотереї Green Card була заблокована можливість прибути до США.

За даними журналістів, які посилаються на урядові документи, коли влітку 2020 року почали відкриватися консульства США, їхнім співробітникам було наказано обробляти такі візи в останню чергу.

Через затримки адвокати іммігрантів подали до суду. Минулого місяця суд наказав адміністрації Байдена відновити розгляд документів переможців візової лотереї Green Card.

А нещодавно окружний суддя у Вашингтоні Аміт Мехта видав наказ про виділення близько семи тисяч віз для переможців лотереї. Офіційні особи США наполягали, що затримки були зумовлені пандемією коронавірусу, однак цей аргумент не переконав суддю.

Джерело: Voice of America, Державний департамент США