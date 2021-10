Філіппіни накрив потужний тропічний шторм Компас. Стихія вже забрала життя щонайменше дев’ятьох осіб.

Шторм на Філіппінах приніс сильні зливи та спричинив зсуви ґрунту. Швидкість вітру сягала сотні кілометрів за годину.

The Northern Part Of the Philippines is in dire need of help. A lot of family homes were submerged into flood. Their belongings were washed out by the typhoon. Donations for this drive will be used for relief donations such as food + pic.twitter.com/UmFikVFZRo

— PLEASE RT PINNED ???? (@PlushiesForHope) October 12, 2021