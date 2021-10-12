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Анастасія Рогожінська |

Філіппіни накрив смертельний шторм: щонайменше дев’ять осіб загинуло

Філіппіни накрив смертельний шторм: щонайменше дев’ять осіб загинуло

Філіппіни накрив потужний тропічний шторм Компас. Стихія вже забрала життя щонайменше дев’ятьох осіб.

Шторм на Філіппінах приніс сильні зливи та спричинив зсуви ґрунту. Швидкість вітру сягала сотні кілометрів за годину.

Унаслідок зсувів чотири людини загинули у гірській провінції Бенгет, ще одна – потонула в прибережній провінції Кагаян.

Також затопило ділянки найбільш густонаселеного острова Лусон. Наразі близько семеро людей вважаються тут зниклими безвісти.

Шторм Компас пронісся через Філіппіни в бік Південно-Китайського моря.

Також внаслідок стихії опинилися під водою 11 муніципалітетів, основні автодороги та мости.

Повінь, яку спричинив шторм, в західній острівної провінції Палаван забрала життя чотирьох місцевих жителів, ще четверо – зникли безвісти.

Також загинула ще одна людина у місті Клаверія. Вона потрапила під шторм із сильними хвилями.

Понад 6,5 тис. тутешніх жителів довелось евакуювати з власних будинків. Адже внаслідок негоди у багатьох містах та селах повалило дерева та обірвало лінії електропостачання.

Відзначимо, що на Філіппінах щорічно проходить близько 20 штормів та тайфунів. Стихія постійно знищує урожай, будинки, інфраструктуру, а також забирає людські життя.

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Фото: PLEASE RT PINNED

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