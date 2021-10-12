Філіппіни накрив потужний тропічний шторм Компас. Стихія вже забрала життя щонайменше дев’ятьох осіб.

Шторм на Філіппінах приніс сильні зливи та спричинив зсуви ґрунту. Швидкість вітру сягала сотні кілометрів за годину.

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The Northern Part Of the Philippines is in dire need of help. A lot of family homes were submerged into flood. Their belongings were washed out by the typhoon. Donations for this drive will be used for relief donations such as food + pic.twitter.com/UmFikVFZRo — PLEASE RT PINNED ???? (@PlushiesForHope) October 12, 2021

Унаслідок зсувів чотири людини загинули у гірській провінції Бенгет, ще одна – потонула в прибережній провінції Кагаян.

Також затопило ділянки найбільш густонаселеного острова Лусон. Наразі близько семеро людей вважаються тут зниклими безвісти.

Kompasu kills at least 9 in Philippines as floods trigger landslides – South China Morning Post https://t.co/PVcjB3O220 #Flooding #Storms #Disaster — Global News Report (@robinsnewswire) October 12, 2021

Шторм Компас пронісся через Філіппіни в бік Південно-Китайського моря.

Також внаслідок стихії опинилися під водою 11 муніципалітетів, основні автодороги та мости.

Повінь, яку спричинив шторм, в західній острівної провінції Палаван забрала життя чотирьох місцевих жителів, ще четверо – зникли безвісти.

At least nine people died and 11 are missing due to floods and landslides caused by heavy rain from Severe Tropical Storm Maring in Benguet province and Palawan, Philippines. Full story: https://t.co/0xfXQHOzph pic.twitter.com/G8nz327IqU — Rappler (@rapplerdotcom) October 12, 2021

Також загинула ще одна людина у місті Клаверія. Вона потрапила під шторм із сильними хвилями.

Понад 6,5 тис. тутешніх жителів довелось евакуювати з власних будинків. Адже внаслідок негоди у багатьох містах та селах повалило дерева та обірвало лінії електропостачання.

Відзначимо, що на Філіппінах щорічно проходить близько 20 штормів та тайфунів. Стихія постійно знищує урожай, будинки, інфраструктуру, а також забирає людські життя.

Фото: PLEASE RT PINNED