Greenpeace у Франції влаштував акцію протесту проти вивозу радіоактивних відходів в Сибір

Активісти екологічної організації Greenpeace у Франції влаштували акцію протесту проти вивозу радіоактивних відходів в Сибір перед будівлею промислової компанії Orano.

Активісти Greenpeace встановили перед будівлею фірми 15 металевих бочок із зображенням символу радіаційної небезпеки в знак протесту проти вивозу радіоактивних відходів в російське місто Сіверськ.

Раніше французьке відділення Greenpeace провело розслідування, в результаті якого з’ясувало, що вивезення радіоактивних відходів до Росії відновився після одинадцятирічного перерви. Згідно з розслідуванням, в січні-лютому поточного року Orano відправило сотні тонн використаного урану Росатому.

За інформацією організації, активісти отримали знімки зі супутників, на яких зафіксували тисячі бочок, які знаходяться на відкритому повітрі в Сіверську.

У Greenpeace відзначають, що вивезення радіоактивних відходів з країн Євросоюзу в треті країни може бути здійснений тільки при дотриманні суворих умов, серед яких забезпечення безпечного транспортування і організації логістичних операцій належним чином.

У червні 2020 року Сибір охопила друга хвиля лісових пожеж. Станом на початок липня, вогонь охопив вже понад 3 млн гектарів.

Уже зараз пожежі 2020 року побили рекорд з викиду вуглекислого газу в атмосферу пожеж у 2019 році.

У Красноярському краї і Іркутській області вже ввели режим надзвичайної ситуації в лісах.

Російське відділення Greenpeace тоді акцентувало увагу на тому, що пожежі 2019 року нічому так і не навчили владу.

Джерело: Greenpeace