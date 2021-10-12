На Криті стався потужний землетрус – загинула людина

На грецькому острові Крит стався землетрус 6,3 за шкалою Ріхтера, в результаті чого щонайменше одна людина загинула.

– Поштовхи зафіксовано о 09:17 за київським часом. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано, – передали на сайті Геологічної служби США.

Після цього землетрусу послідувало кілька афтершоків магнітудою 4,6 і 4,5.

Мер міста Аркалохорі розповів, що дві людини опинилися в пастці після того, як кілька церков та інші будівлі були пошкоджені, а одна людина загинула.

Видання також опублікувало знімки пошкоджених землетрусом будівель та завалених камінням доріг.

Як повідомляв Укрінформ, 26 вересня біля узбережжя району Датча південно-західної турецької провінції Мугла в Егейському морі стався землетрус магнітудою 4.

Сейсмолог Ефтіміс Леккас, який очолює Грецьку організацію планування та захисту від землетрусів (OASP), заявив державному телеканалу ERT, що землетрус у вівторок відбувся не з того ж епіцентру, що і 27 вересня.

На іспанському острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана Кумбре-В’єха. За інформацією ЗМІ, весь минулий тиждень на території острова та його околицях фіксували підвищену сейсмічну активність.

Джерело: Ekathimerini

Фото: Ekathimerini