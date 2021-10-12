Шведська королівська академія наук, яка визначає лауреатів Нобелівської премії, не буде запроваджувати гендерні або етнічні квоти. Про це повідомив генеральний секретар Шведської королівської академії наук та науковець Йоран К. Ханссон.

Він заявив, що академія хоче, щоб люди перемагали, “тому що вони зробили найважливіше відкриття”.

У 2021 році Марія Ресса стала єдиною жінкою-лауреатом Нобелівської премії. Першою жінкою, котра отримала нагороду є Марія Кюрі, вона ж залишається єдиною жінкою-науковцем, хто отримав приз двічі.

Всього з моменту заснування у 1901 році жінкам було вручено 59 Нобелівських премій.

— Сумно, що так мало жінок-лауреатів Нобелівської премії, і це відображає несправедливі умови в суспільстві, особливо в минулі роки. У майбутньому є ще так багато роботи, – сказав Ханссон агентству AFP.

Водночас він додав, що академія не буде запроваджувати квоти, оскільки це рішення відповідає духу останньої волі Альфреда Нобеля.

— Ми вирішили, що не будемо запроваджувати квоти щодо статі чи етнічної належності, – сказав він.

Шведський промисловець і хімік Альфред Нобель заснував премію у своєму заповіті, написаному в 1895 році – за рік до його смерті.

— Врешті-решт, ми вручатимемо приз тим, хто виявиться найбільш гідним, серед тих, хто зробив найважливіший внесок, – сказав він.

Ханссон додав, що жінок-науковців зараз більше у порівнянні з попередніми десятиліттями, але ця кількість зростає дуже малими темпами.

— Майте на увазі, що лише близько 10% професорів природничих наук у Західній Європі чи Північній Америці – жінки, і навіть менше, якщо ви поїдете до Східної Азії, – сказав він.

Проте вчений сказав, що вони “посприяють тому, щоб кандидатури жінок-науковців частіше висували на здобуття премії”. В академії також продовжать слідкувати, щоб у їхніх комітетах були жінки.

У минулому році вчені Еммануель Шарпантьє та Дженніфер Дудна стали першими двома жінками, котрі розділили відзнаку академії, коли стали лауреатами Нобелівської премії з хімії за розробку інструментів з редагування ДНК.

Це було вперше, коли будь-яка із наукових премій була присуджена двом жінкам, без вказування науковця чоловічої статі.