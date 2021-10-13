Острови – це митний рай. Через відсутність податку на прибуток тут ховають свої статки сильні світу цього. На островах зареєстровано більше третини усіх так званих офшорних компаній.

Та що добре для одних — погано для інших. Поки купка островитян та їхні багаті клієнти заробляють, мільйони інших людей злидарюють через те, що країни недоотримують податки.

За різними оцінками у таких податкових хабах щороку ховається просто космічна сума – до $30 трильйонів.

Міжнародна група журналістів-розслідувачів викрила нові дані про впливових багатіїв і їхні офшорні операції. Біля 400 політиків, бізнесменів та зірок шоу-бізнесу із 90 країн. Це найбільший злив даних про фінансові операції, який будь-коли отримували журналісти. В історію він увійде як Pandora Papers.

Загалом у списку розслідування 35 лідерів країн — колишніх та чинних. Зокрема, президента України та близького до нього оточення з часів роботи в 95 кварталі.

Журналісти видання Слідство.Інфо знайшли документи кількох десятків офшорних фірм нібито зареєстрованих кварталівцями у 2012 році. Найбільше питань викликала транзакція в офшорах на $40 млн, яку Студія отримала 9 років тому від ПриватБанку. За що Квартал отримав тоді таку суму від найбільшого банку країни – досі незрозуміло.

Та екс-президент Петро Порошенко, який нині в опозиції до влади, припускає, що це була схема з відмивання грошей.

Натомість опоненти п’ятого президента дорікають йому, що він сам у 2016-му був фігурантом офшорного скандалу — відомого як Panama Papers.

Вадим Денисенко, виконавчий директор українського інституту майбутнього наголошує на тому, що Pandora Papers вперше за 2,5 роки показала виборцю Зеленського, що він точно такий же політик, як і всі інші.

Як би там не було, але українські політики та бізнесмени продовжують користуватись офшорами.

А чому ж тоді не зробити так, аби бізнесменів захищало українське право? У Слузі народу кажуть, що вже ухвалили антиофшорний закон, який запрацює з наступного року. І тоді, мовляв, вже ніхто не зможе відмивати гроші в офшорах.

Проти офшорів активніше почали боротися і провідні західні країни. До цього їх підштовхують економічні криза та зростання нерівності в доходах. Через це традиційні політичні сили втрачають вплив на Заході і до влади нерідко приходять популісти.

Більшість країн світу домовляються про взаємне відкриття інформації по рахункам. Приховати свої кошти десь на островах стає все важче. Хоча, як показує досвід, багаті і впливові дуже часто вигадують нові тіньові схеми.

Офшори як феномен існують вже близько 100 років. Їх облюбували надто багато заможних людей, аби так швидко дозволити знищити цю систему.