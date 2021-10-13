У Німеччині протестантська церква та інші органи влади засудили використання пустого місця, де був похоронений єврейський професор музики, для поховання неонациста.

Останки професора Макса Фрідлендера перезахоронили в іншому місці ще у 1980 році, але надгробний пам’ятник досі нагадує, що його було поховано на кладовищі Штансдорф, неподалік від Потсдама.

Pietätlos: Hafenmayers Urne wurde auf ein historisches Grab des 1934 verstorbenen Musikwissenschaftlers Prof. Dr. Max Friedlaender beigesetzt. Die Neonazis hielten eine Zeremonie vor dem schwarz abgehängten Grabstein ab. Ein entsprechendes Bild verbreitete Nerling via Telegram. pic.twitter.com/rquvLvz0ym — Friedensdemo-Watch (@FriedensWatch) October 9, 2021

У п’ятницю, 8 жовтня, після погодження на повторне використання могили, у ній похоронили заперечувача Голокосту. Місцевий єпископ назвав цей інцидент “жахливою помилкою”.

Професор Фрідлендер, який помер у 1934 році, був із єврейської родини, але ходив до протестантської церкви. Він був співаком та музикознавцем, який спеціалізувався на творчості Франца Шуберта.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що, чоловіка, якого поховали на ділянці, де раніше був захоронений професор, звали Генрі Хафенмайєр. Він був заперечувачем Голокосту, блогером та мав зв’язки із неонацистськими групами.

Прихильники неонацистів принесли на могилу вінки з націоналістичними посланнями та стрічками, що прикрашені символом залізного хреста часів нацистської епохи. Вони поставили портрет 48-річного Хафенмайєра перед огородженим надгробком професора Фрідлендера.

Похорон Хафенмайєра відвідав неонацист Хорст Малер, який тривалий час перебував у в’язниці за підбурювання до расизму.

Єпископ Крістіан Штеблейн, який очолює церкву у тій частині Німеччини, заявив, що поховання Хафенмайєра у могилі Фрідлендера було “жахливою помилкою і шокуючою подією, з огляду на нашу історію”. Він зазначив, що слід негайно розглянути зміну цього рішення.

Відомо, що Хафенмайєр публікував у своєму блозі антисемітську пропаганду під назвою Кінець брехні, та прославляв нацизм.

Президент Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер сказав, що він шокований тим, що сталося. Він додав, що цим вчинком неонацисти осквернили пам’ять єврейського професора.