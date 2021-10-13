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Абрамова Юлія |

В аварії автобуса в Непалі загинули до 30 пасажирів

В аварії автобуса в Непалі загинули до 30 пасажирів

Щонайменше 28 людей загинули, а багато інших отримали поранення в аварії автобуса на північному заході Непалу.

Транспортний засіб з’їхав з дороги і впав на схил пагорба у районі Мугу. Причини катастрофи невідомі, але деякі звіти свідчать про те, що в автобусі виникла проблема з відмовою гальм. На знімках, опублікованих місцевими ЗМІ, видно, як рятувальники перевозять людей і, здавалося, особисті речі, такі як дорожні сумки.

Вони додали, що багато хто з автобусів, можливо, їхали додому після святкування Дашайна – великого релігійного свята в Непалі та Індії.

Понад десяток людей лікувалися від травм, деякі з них були доставлені до сусідньої лікарні.

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У Житомирській області 41-річний водій легкового автомобіля збив на смерть підлітка та одразу подався геть з місця ДТП. Винуватець був на момент аварії п’яним.

ДТП на Житомирщині сталася у понеділок, 11 жовтня, поблизу села Веприна Вишевицької громади.

Чоловік, який працює у лісовому господарстві, збив 14-річного хлопця і навіть не намагався йому допомогти.

Приїхавши на місце ДТП близько 20.10 правоохоронці побачили іншого 14-річного хлопця.

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