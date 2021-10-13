В США схвалили законопроект про підвищення стелі держборгу на $480 млрд

Заради уникнення дефолту палата представників Конгресу США схвалила законопроект про тимчасове підвищення стелі державного боргу на $480 млрд до 3 грудня 2021 року.

Голосували щодо законопроекту в прямому ефірі сайту американського Конгресу.

Наразі законопроект направили на підпис президенту США Джо Байдену.

Раніше законопроект, який минув тривалі дебати між демократами і республіканцями, було ухвалено Сенатом США.

У США стелю держборгу встановлюється Конгресом і може бути перевищений тільки з його схвалення. Як повідомлялося, на початку жовтня держборг вже перейшов допустимий поріг на $ 28 трлн. Рішення про його перевищенні щоб уникнути дефолту, необхідно було законодавчо оформити до 18 жовтня.

Досягнення тимчасового компромісу дає республіканцям і демократам час до 3 грудня, щоб домовитися про майбутнє ліміті держборгу. Республіканці виступають категорично проти підвищення стелі держборгу, заявляючи, що це призведе до подальшого зростання державних витрат.

Конгрес в 2019 році заморозив питання зі стелею держзапозичень до 31 липня 2021 року. В результаті з 1 серпня Мінфін вже не міг залучати кошти за рахунок продажу держоблігацій, і йому довелося вдатися до надзвичайних заходів, щоб фінансувати витрати уряду вчасно.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила минулого тижня, що саме по собі наявність стелі держборгу стає все більш небезпечним для Сполучених Штатів.