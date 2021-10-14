У польському місті Тарунов затримали 27-річного українця, який вбив семирічного сина та травмував дружину. Чоловік зізнався у скоєнному та пояснив свої мотиви.

Громадянин України Дмитро підтвердив, що саме він напав на сина Максима та дружину Анастасію з ножем. У день замаху він пішов на кухню, напився води, взяв ніж та вдарив хлопчика і жінку.

Затриманий пояснив правоохоронцям, що він хотів вбити сина та дружину, щоб буцімто захистити сім’ю від чогось поганого.

Водночас чоловік не зміг аргументувати, що саме сім’ї загрожувало. За словами Дмитра, це була якась група, яка нібито планувала посадити його та дружину до в’язниці та забрати сина і все, що у них було.

Тому він вирішив навмисно вбити членів родини, а потім накласти руки на себе, стрибнувши з другу поверху, і все заради нібито порятунку.

Місцева прокуратура вже висунула українцеві обвинувачення. Водночас експерти перевіряють, чи в момент скоєння злочину він усвідомлював свої дії, та чи є він осудним.

Наразі суд вирішив заарештувати Дмитра на три місяці. Однак за скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Про інцидент в українські сім’ї у Польщі стало відомо 5 жовтня. Конфлікт стався всередині квартирі, яку вони декілька місяців орендували.

Тоді ж чоловіка із пораненнями знайшли біля будинку, а жінка втекла до сусідів.

Після цього дитину госпіталізували з колотими та різаними ранами. Однак у лікарні хлопчик помер.

Водночас чоловіка та жінку почали допитувати. Так, дружина нападника зізналась, що чоловік проходив психіатричне лікування.

Джерело: Se.pl.