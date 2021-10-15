Затримання Саакашвілі

У четвер, 14 жовтня, у столиці Грузії – Тбілісі – організували акцію з вимогою звільнити екс-президента Міхеіла Саакашвілі. Щонайменше 50 тис. осіб прийшли на демонстрацію.

Місцеві ЗМІ пишуть, що організував багатотисячну акцію Єдиний національний рух (ЄНР). Тисячі людей приїхали у Тбілісі з різних регіонів. Вони викрикували: Свободу Міші!

На початку акції гендиректор опозиційного каналу Мтаварі і один з адвокатів Саакашвілі зачитали послання екс-президента, в якому він закликав громадськість до примирення й об’єднання.

Також Саакашвілі закликав прихильників опозиції об’єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від ЄНР, які вийшли у другий тур за підсумками голосування місцевих виборів.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW — Georgien (@GEOgeorgia_news) October 14, 2021

– Зараз не час розділятися ні за якими ознаками, ні за партіями, ні за іншими. Настав час звільнити і врятувати Грузію і найнеобхідніше сьогодні для цього – єдність. Дуже важливо усвідомити, що наше суспільство, країна потребують великого примирення. Ми повинні бути до нього готові, – йдеться у посланні Саакашвілі.

Після цього виступили прихильники опозиції, які розкритикували уряд правлячої партії Грузинська мрія та вимагали звільнення Саакашвілі.

– Влада чекає, що ми помилимося і почнемо кудись вриватися. Ми цього не зробимо і мирно повернемося до своїх домівок, а 30 жовтня дамо гідну відповідь цій владі, – заявив лідер ЄНР Ніка Мелія.

Rose Revolution 2.0 – Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from ???????? influence and for a #European future.???????? Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr — Nini Tsiklauri ???????? (@ninitsiklauri) October 14, 2021

Інші опозиційні сили не приєдналися до акції, проте заявили, що їхні члени можуть брати участь у протесті в індивідуальному порядку.

За даними грузинських ЗМІ, акція завершилася мирно.

Затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії вісім років потому. У соцмережах він виклав відео, в якому заявив, що перебуває у Батумі.

Однак вже увечері того ж дня прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримали в Тбілісі та помістили у пенітенціарний заклад.

Тоді ж Саакашвілі оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а звинувачення – сфабрикованими.

Окрім того, грузинське МВС порушило чергове провадження проти колишнього президента за незаконний перетин кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Раніше третій президент Грузії повідомляв про намір прибути на батьківщину у день місцевих виборів. За його словами, у цей день вирішується доля його країни, і він не може спостерігати осторонь.

2 жовтня у Грузії проходили вибори до органів місцевої влади. Ці вибори розглядали як референдум про довіру до партії Грузинська мрія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Саакашвілі, адже він має українське громадянство. Те ж саме заявляв і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Грузія online, Эхо Кавказа

Фото: GEOgeorgia_news