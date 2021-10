Затримання Саакашвілі

У четвер, 14 жовтня, у столиці Грузії – Тбілісі – організували акцію з вимогою звільнити екс-президента Міхеіла Саакашвілі. Щонайменше 50 тис. осіб прийшли на демонстрацію.

Місцеві ЗМІ пишуть, що організував багатотисячну акцію Єдиний національний рух (ЄНР). Тисячі людей приїхали у Тбілісі з різних регіонів. Вони викрикували: Свободу Міші!

На початку акції гендиректор опозиційного каналу Мтаварі і один з адвокатів Саакашвілі зачитали послання екс-президента, в якому він закликав громадськість до примирення й об’єднання.

Також Саакашвілі закликав прихильників опозиції об’єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від ЄНР, які вийшли у другий тур за підсумками голосування місцевих виборів.

Tens of thousands of Georgians gathered on the main square in #Tbilisi demanding to free 3rd President of Georgia #MikheilSaakashvili #freesaakashvili pic.twitter.com/yiwBRy7rKW

Після цього виступили прихильники опозиції, які розкритикували уряд правлячої партії Грузинська мрія та вимагали звільнення Саакашвілі.

Rose Revolution 2.0 – Thousands of people demonstrate for the release of @SaakashviliM, the liberation of #Georgia from ???????? influence and for a #European future.???????? Saakashvili is being held as a political prisoner. He is already on day 14 of his hunger strike. #freesaakashvili pic.twitter.com/ZKVXMVGcGr

— Nini Tsiklauri ???????? (@ninitsiklauri) October 14, 2021