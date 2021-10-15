Мільярдер Роберт Дерст отримав довічне за вбивство подруги 21-річної давнини

Мільярдера та спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста, якого визнали винним у вбивстві першого ступеня тяжкості минулого місяця, засудили до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення. Таке рішення ухвалив суд у Лос-Анджелесі.

Слухання розпочалися з того, що обвинувачення надало аргументи того, як команда захисту подала клопотання про новий судовий розгляд. Суддя Марк Віндхем відхилив клопотання. Пізніше захист заявив, що оскаржуватиме це рішення.

78-річний Дерст, у якого рак сечового міхура та інші захворювання, не з’явився на вирок, але був у суді в четвер, перебуваючи в інвалідному візку, у масці.

На судовому засіданні син потерпілої, Сареб Кауфман, описав свою матір як “ексцентричну, бадьору і дуже щедру. Інколи нужденну та схвильовану, але надзвичайно розумну та дотепну”.

Друг вбитої Дені Маркус сказав, що вона була “абсолютно незвичайною, незабутньою, блискучою людиною, у якої трагічно відібрали життя”.

Суд встановив, що Дерст застрелив Бергман перед її розмовою із поліцією через побоювання, що жінка може розкрити деталі зникнення його дружини у 1982 році. Ймовірно, що мільярдер теж вбив її, але звинувачення Дерсту не пред’являли через брак доказів.

Сам мільярдер роками стверджував, що не знає, куди зникла його дружина Кетлін Маккормак-Дерст та не має поняття, хто вбив його подругу. Під час суду мільярдер не визнав свою провину.

Випадкове зізнання під час фільмування HBO

Мільярдер випадково зізнався у вбивстві Сьюзен Бергман під час знімань документального серіалу HBO Таємниці мільярдера (The Jinx).

Його заарештували у Новому Орлеані у 2015 році незадовго до виходу цієї серії в ефір.

Дерст застрелив Сьюзен Берман у неї вдома у Беверлі-Гіллз у Каліфорнії в 2000 році.