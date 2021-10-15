Пішов з життя співголова міжпарламентської ради Україна-НАТО Оярс Калниньш

Помер співголова міжпарламентської ради Україна-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калниньш.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Калниньш був борцем за права людини та свободу Латвії від радянської окупації, великий друг України та прихильник Кримської платформи.

Про причини смерті Оярса Калниньша поки не повідомили.

– Передаю мої співчуття родичам Оярса Шрікса Кальніньша та латвійському народові з нагоди його смерті, – написав Кулеба у Twitter.

Sending my sympathies to Ojārs Ēriks Kalniņš’ relatives & the Latvian people on his passing. May he forever be remembered as a great mind, fighter for human rights & freedom of Latvia from Soviet occupation, big friend of Ukraine & the Crimea Platform advocate. He will be missed. pic.twitter.com/QLPIp3MLfi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 14, 2021

Голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв також назвав Калниньша великим другом України і висловив свої співчуття рідним та друзям політика.

– Сьогодні його не стало… Пішов великий друг України. Помер чоловік, без якого не відбувалося жодної події, в рамках руху України в НАТО, — написав Чернєв.

Що відомо про Оярса Калниньша – біографія політика

Калниньш був співголовою неформальної групи підтримки Кримської платформи в ПА НАТО й ініціатором створення групи підтримки КП в Латвійському Сеймі, першим серед всіх парламентів.

Калниньш – відомий латвійський дипломат і політик, а в минулому американський громадський діяч.

Він народився 22 жовтня 1949 року у латвійській родині. У 1951-му разом з рідними приїхав до США.

У 1972-му закінчив університет Рузвельта в Чикаго зі ступенем бакалавра філософії.

До 1984 року працював рекламній індустрії. Був активістом Американської асоціації латишів і Всесвітньої асоціації вільних латишів.

C 1993 по 1999 рік — посол Латвії в США.

В період 1999-2010 рр працював директором Інституту Латвії. Депутат Сейму Латвії декількох скликань (з 2010 року до кінця життя). Член партії Єдність.

– Одного разу Оярс сказав мені: На початку 90-х ми й мріяти не могли про вступ в НАТО, але завдяки наполегливій праці та постійному нагадуванню про себе ми стали членами Альянсу. Україна теж повинна бути в НАТО, і ми вам в цьому допоможемо. І допомагав, — підкреслив Чернєв.

Оярс Калниньш нагороджений Орденом Трьох зірок 3 ступеня.