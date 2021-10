Пішов з життя співголова міжпарламентської ради Україна-НАТО Оярс Калниньш

Помер співголова міжпарламентської ради Україна-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калниньш.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Калниньш був борцем за права людини та свободу Латвії від радянської окупації, великий друг України та прихильник Кримської платформи.

Про причини смерті Оярса Калниньша поки не повідомили.

Sending my sympathies to Ojārs Ēriks Kalniņš’ relatives & the Latvian people on his passing. May he forever be remembered as a great mind, fighter for human rights & freedom of Latvia from Soviet occupation, big friend of Ukraine & the Crimea Platform advocate. He will be missed. pic.twitter.com/QLPIp3MLfi

