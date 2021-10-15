У Москві десятки невідомих у масках зірвали показ фільму про Голодомор Агнешки Холланд

У Москві під час сеансу перегляду фільму польського режисера Агнешки Холланд Гарет Джонс/Ціна правди в офісі правозахисного центру Меморіал, який визнаний російськими властями іноземним агентом, скоїли напад десятки невідомих у масках.

Поліція зачинила в офісі Меморіалу 20 співробітників організації та громадянина Польщі, який привіз стрічку в офіс для показу.

Сейчас правоохранители не выпускают сотрудников из офиса. https://t.co/u09swWm9sz — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

За словами поліцейських, вони збиралися провести огляд місця події у приміщеннях Меморіалу, а пізніше заявили про вилучення техніки. Пропустити в будівлю адвокатів силовики відмовилися.

Юрист Меморіалу Наталія Морозова заявила, що поліція чекає на підкріплення, щоби вилучати техніку.

Пізніше до офісу Меморіалу приїхали співробітники аварійної служби, яких пропустили всередину. Після їх приїзду поліцейські почали вилучати техніку.

Поліцейські вилучили і систему охоронної сигналізації під виглядом відеореєстраторів, що є порушенням промислової безпеки і передбачає опечатування будівлі, пояснила юрист Меморіалу Ірина Кутилова.

Коли в зал влетіли невідомі в масках і наказали всім лежати, відвідувачі перелякалися, оскільки подумали, що стали жертвами захоплення заручників. Пізніше нападники зайшли на сцену, назвавши присутніх фашистами, почали викрикувати гасла Геть! і Йди!

Подробиць про нападників і причини їхнього вчинку поки не повідомляють.