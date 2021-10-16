Інцидент з кораблями в Японському морі: США звинуватили Росію у брехні

Міністерство оборони Росії звинуватило Сполучені Штати Америки в спробі вторгнення в територіальні води РФ у Японському морі.
Оборонне відомство оголосило, що 15 жовтня американський есмінець Chafee рухався в бік російських вод, але протичовновий корабель Адмірал Трібуц йому завадив.
Наголошується, що кораблі зблизилися приблизно на 60 метрів один до одного. Після попередження USS Chafee змінив курс та пішов у протилежний бік.
#Видео Большой противолодочный корабль Тихоокеанского Флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы России#Минобороны #АрмияРоссии #ТОФ #ВМФ #Корабли pic.twitter.com/l3lMxaBUKn
— Минобороны России (@mod_russia) October 15, 2021
У США звинувачення російського оборонного відомства назвали помилковими. За даними Тихоокеанського флоту, есмінець готувався до повітряних операцій у міжнародних водах.
– Заява Міністерства оборони РФ щодо взаємодії між кораблями обох країн є ложною, – повідомили в Тихоокеанському флоті США.
Уточнюється, що взаємодія між двома кораблями була професійною та безпечною.
У США наголосили, що діятимуть в районах, де це дозволено міжнародним правом.
Джерело: Тихоокеанський флот США
Фото: Шостий флот ВМС США