Інцидент з кораблями в Японському морі: США звинуватили Росію у брехні

Міністерство оборони Росії звинуватило Сполучені Штати Америки в спробі вторгнення в територіальні води РФ у Японському морі.

Оборонне відомство оголосило, що 15 жовтня американський есмінець Chafee рухався в бік російських вод, але протичовновий корабель Адмірал Трібуц йому завадив.

Наголошується, що кораблі зблизилися приблизно на 60 метрів один до одного. Після попередження USS Chafee змінив курс та пішов у протилежний бік.

У США звинувачення російського оборонного відомства назвали помилковими. За даними Тихоокеанського флоту, есмінець готувався до повітряних операцій у міжнародних водах.

– Заява Міністерства оборони РФ щодо взаємодії між кораблями обох країн є ложною, – повідомили в Тихоокеанському флоті США.

Уточнюється, що взаємодія між двома кораблями була професійною та безпечною.

У США наголосили, що діятимуть в районах, де це дозволено міжнародним правом.

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Джерело: Тихоокеанський флот США

Фото: Шостий флот ВМС США