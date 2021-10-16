Не відпускають з лікарні: стало відомо про стан Білла Клінтона

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон, який потрапив до лікарні з урологічною інфекцією, почувається набагато краще.

За словами його офіційного представника Анхеля Урена, незважаючи на це, пацієнта поки не поспішають відпускати додому.

Клінтону, який проходить лікування в Каліфорнії, виписали антибіотики. Лікарі порекомендували політику залишитися в лікарні ще як мінімум на одну ніч.

Як зазначив Урена, екс-президент США не засмучується та висловлює подяку за побажання йому якнайшвидшого одужання.

Інформація про госпіталізацію Клінтона з’явилася 15 жовтня. Представники політика відразу ж спростували чутки про те, що він захворів на коронавірус.

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За словами медиків, у колишнього президента Сполучених Штатів через інфекцію відбулося зараження крові.

Йому прописали антибактеріальну терапію та порадили поки що не залишати медичний заклад.

Джерело: Twitter Анхеля Урена