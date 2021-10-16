Прем’єр-міністр Польщі щодо стіни на кордоні: захистить від Путіна та Лукашенка

Між Польщею та Білоруссю треба побудувати паркан, щоб мігранти не перетинали кордон.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій.

За його словами, такі заходи моли б допомогти уникнути міграційного шантажу з боку Білорусі та Росії.

– Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі. В даному випадку з боку Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували, – сказав Моравецкій.

За словами глави польського уряду, влада країни зробить все, аби було посилено патрулювання на кордоні та було надано допомогу мігрантам.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Польща має намір побудувати стіну від Білорусі, на яку буде виділено близько $404 млн.

Більш того, прикордонники також отримали дозвіл виганяти іноземців при спробі незаконного перетину кордону.

У свою чергу, уряди країн-членів ЄС оголосили, що режим Олександра Лукашенка сприяє потокам мігрантів з Близького Сходу у відповідь на європейські санкції.

Джерело: Polske Radio