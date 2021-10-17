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Абрамова Юлія |

Китай випробував нову гіперзвукову ракету, що облетіла всю планету

Китай випробував нову гіперзвукову ракету, що облетіла всю планету

Китайська гіперзвукова ракета, що може нести ядерний боєзаряд, в серпні 2021-го облетіла всю планету перед тим як вразити ціль.

Як повідомила американська розвідка, Китай продемонстрував передовий космічний потенціал, застігнувшій розвідку Сполучених Штатів зненацька.

За словами джерел ЗМІ, знайомих з розвідданими, гіперзвуковий планувальник приблизно на 30 км відхилився від цілі.

– Випробування показало, що Китай домігся вражаючого прогресу в розробці гіперзвукового зброї і набагато далі просунувся в цій сфері, ніж вважали американські офіційні особи, – додають джерела Financial Times, що ознаймолися зі звітом розвідки США

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Північна Корея вперше запустила гіперзвуку ракету Hwasong-8. Згідно із заявою уряду країни, цей крок повинен зміцнити обороноздатність.

Однак лідер КНДР Кім Чен Ин на відповідних випробуваннях не з’явився. Інспектував запуск ракети секретар Робітничої партії Пак Чон Чхон.

Джерело: Financial Times

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