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Юлія Захарченко |

Складно пересуватися: лікар Саакашвілі про стан його здоров’я

Саакашвили

Стан здоров’я третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі стає гіршим, однак політик не має наміру припиняти голодування.

Про це заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе. За його словами, погіршення стану екс-президента було передбачуваним.

Однак медик зазначив, що Саакашвілі морально стійкий та не має наміру припиняти протест.

– Йому складно пересуватися, він має сильну блідість обличчя, проте наразі термінового медичного втручання не потрібно, – зазначив Кіпшідзе.

На початку жовтня після затримання Саакашвілі заявив про голодування. Політик продовжує протестувати у тюремній камері вже 17-й день.

Третій президент Грузії таємно повернувся на батьківщину 29 вересня. Востаннє Саакашвілі був на території Грузії у 2013 році.

1 жовтня правоохоронці затримали політика у місті Тбілісі та помістили до в’язниці у Руставі. У Грузії Саакашвілі звинувачують у незаконному перетину державного кордону, він є фігурантом декількох кримінальних проваджень.

На думку Саакашвілі, його затримання – незаконне, а звинувачення – сфальсифіковані. Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляли про необхідність повернення Саакашвілі, оскільки він – громадянин України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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