Стан здоров’я третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі стає гіршим, однак політик не має наміру припиняти голодування.

Про це заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе. За його словами, погіршення стану екс-президента було передбачуваним.

Однак медик зазначив, що Саакашвілі морально стійкий та не має наміру припиняти протест.

– Йому складно пересуватися, він має сильну блідість обличчя, проте наразі термінового медичного втручання не потрібно, – зазначив Кіпшідзе.

На початку жовтня після затримання Саакашвілі заявив про голодування. Політик продовжує протестувати у тюремній камері вже 17-й день.

Третій президент Грузії таємно повернувся на батьківщину 29 вересня. Востаннє Саакашвілі був на території Грузії у 2013 році.

1 жовтня правоохоронці затримали політика у місті Тбілісі та помістили до в’язниці у Руставі. У Грузії Саакашвілі звинувачують у незаконному перетину державного кордону, він є фігурантом декількох кримінальних проваджень.

На думку Саакашвілі, його затримання – незаконне, а звинувачення – сфальсифіковані. Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляли про необхідність повернення Саакашвілі, оскільки він – громадянин України.