В американському місті Санта-Роза (штат Каліфорнія) під одним із житлових будинків відловили понад 90 гримучих змій.

Кубло змій під своїм домом виявила місцева мешканка. Жінка звернулася до директора служби порятунку рептилій округу Сонома Алана Вульфа, який спеціалізується на відлові плазунів.

Чоловік зізнався, що ще ніколи раніше не бачив такої кількості змій в одному місці, а тим паче під житловим будинком.

Коли Вульф вперше забрався під житловий будинок у Санта-Розі, то одразу побачив гримучу змію, а потім ще одну і ще одну. Тоді він одягнув довгі захисні рукавиці і розпочав тривалу операцію з відлову плазунів.

Загалом Вульф витратив майже чотири години, аби упіймати 22 дорослі змії і 59 дитинчат. Згодом чоловік повертався двічі та виявив під будинком ще 11 гримучих змій.

Він планує повернутися туди також втретє, аби перевірити кубло.

Алан Вульф займається відловом змій протягом 32 років. Чоловік був укушений ними 13 разів. У коментарі журналістам Вульф зазначив, що реагує на дзвінки щодо змій в 17 округах, бачив десятки плазунів в одному місці в дикій природі, проте ніколи в такій кількості під житловим будинком.

Зазвичай він випускає змій у дику природу або ж на приватних полях – на прохання власників, аби зменшити кількість гризунів.

Гримучі змії зазвичай впадають у сплячку з жовтня по квітень і шукають камені, під якими можна сховатися. За словами Вульфа, домовласники не прибирали каміння, коли будували будинок у Санта-Розі, що і зробило його привабливим місцем для плазунів.

У серпні в Полтаві до квартири місцевої мешканки заповз метровий удав. Змія заповзла прямо у вбиральню житла, яке знаходилося на восьмому поверсі.

Джерело: Associated Press