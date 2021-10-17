В Індії 70-річна жінка народила сина, зачатого за допомогою ЕКЗ

В Індії 70-річна жінка народила первістка. Вона завагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

За даними місцевих ЗМІ, 70-річна Джівунбен Рабарі та її 75-річний чоловік Малдхарі перебувають у шлюбі близько 45 років.

Подружжя багато років намагалося завести дитину, перш ніж вирішило використати допоміжні репродуктивні технології.

– Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що у них не може бути дитини у такому віці. Однак вони наполягли, сказавши, що багато хто з членів їхніх родин теж зробили це. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив, – поділився доктор Нареш Бханушалі.

Зворушливі кадри 70-річної жінки з її новонародженим сином потрапили у мережу. На відео можна помітити, як новоспечена мама тримає дитину на руках та спілкується з медиками.

Її чоловік в цей час робив фотографії, щоб зафіксувати емоційний момент. За даними ЗМІ, пара проживає у селі Кемора в індійському штаті Гуджурат.

Джерело: Loop