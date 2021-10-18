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Марія Степанюк |

Фотограф зібрав 200 голих людей біля Мертвого моря, щоб показати екокатастрофу

Фотопроект Спенсера Туніка біля Мертвого моря

Американський фотограф Спенсер Тунік зібрав в Ізраїлі біля Мертвого моря дві сотні оголених осіб, лише покритих білою фарбою.

54-річний митець робить це вже втретє в межах мистецького проекту. Він вирішив покрити людей фарбою, роблячи відсилання до біблійської історії про дружину Лота, яка, за переказами, перетворилася на соляний стовп.

— Для мене тіло уособлює красу, життя і кохання, – сказав Тунік.

26-річна студентка Анна Клейман сказала, що приєдналася до проекту, щоб ознайомити людей з екологічною кризою.

— Це справді природне відчуття, коли ти знімаєш одяг. Ви ніби не хочете його знову надягати, – сказала вона.

Міністерство туризму Ізраїлю оплатило переліт Туніка, а місто Арад, що розташоване біля моря, – покрило інші витрати. Мер Арада сподівається, що фотопроект приверне більше відвідувачів та допоможе зібрати кошти для будівництва нового музею Мертвого моря.

У парламенті Ізраїлю не всі були в захваті від ідеї фотопроекту. Один із депутатів висунув вимогу, щоб Міністерство туризму припинило спонсорувати “захід масової гидоти”.

Тунік зняв понад тисячу оголених моделей десять років тому на березі солоного Мертвого моря. Через п’ять років він повернувся. На місці, де відбувалися знімання вперше, вода відступила і залишився лише пісок.

Мертве море розташоване на території двох держав – Ізраїлю та Йорданії. Рівень води у ньому зменшується щороку на метр, а площа із 1960-х років скоротилася приблизно на третину.

Сільське господарство та видобуток корисних копалин Ізраїлю та Йорданії погіршили цю проблему.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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