Афіни та частину південної Греції затопило після рясних злив. У столиці залило десятки вулиць. Надзвичайники отримали майже 1,5 тис. викликів – люди просили евакуювати їх у безпечне місце, допомогти відкачати воду або розчистити заблоковані деревами та сміттям шляхи.

На острові Евіа, що також постраждав від негоди, шукають зниклого чоловіка. Зливи і вітер наразі не вщухають. За прогнозами синоптиків, погода покращиться лише наприкінці тижня.

Чимало роботи у надзвичайників на італійському острові Сицилія – там затопило місто Палермо. А на канарському острові Ла-Пальма, де вивергається вулкан Кумбре-В’єха, знову евакуація. Через землетруси в районі виверження ще 300 людей мусили поспіхом покинути свої домівки. Загалом зафіксували понад 20 підземних поштовхів, найпотужніший мав силу близько 5 балів – досі такого не було.

Число евакуйованих із різних селищ довкола вулкана зросло до 7 тис. Лава за майже місяць вкрила 700 га території та знищила 1 580 будинків.

Вулканологи зазначають, що вулкан почав вивергати породи віком 2 млн років, які лежали на морському дні задовго до утворення острова. Науковці вже відібрали зразки для вивчення. Їхню діяльність підтримує уряд Іспанії – міністерство науки та інновацій виділило €2,5 млн на різноманітні дослідження, пов’язані з активністю Кумбре-Вьєха.

А от у Бразилії рекордна посуха, якої тут не бачили майже 100 років. Рівень води на найбільшій у країні дамбі на річці Парана на межі з Парагваєм упав утричі. Зазвичай мальовничі, зелені береги – сухі та потріскані.

Гідроелектростанції не виробляють достатньої кількості енергії – нині її менше на чверть. Ця енергетична криза позначилася на двох третинах населення Бразилії. Влада попереджає, що невдовзі у десятках міст можливе часткове знеструмлення.

— Навряд чи ця криза мине до кінця року. Збитків зазнають не тільки енергоспоживачі, а й такі галузі, як риболовля, навігація, туризм, – каже операційний директор дамби Уго Сарате.

Через посуху зросли ціни не лише на електроенергію, а й на харчі.