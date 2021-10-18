У Варшаві відбувся масштабний мітинг проти видворення нелегалів

У Варшаві в неділю, 17 жовтня, відбувся мітинг проти видворення нелегальних мігрантів під час перетину польсько-білоруського кордону.

Тисячі протестувальники пройшлися центром польської столиці із плакати з гаслами: Припиніть тортури на кордоні та Ніхто не є нелегальним.

Менші за чисельністю протести відбулися й в інших польських містах.

Польська влада оголосила на білорусько-польському кордоні режим надзвичайного стану, а тому до мігрантів не можуть дістатися правозахисники. Це також було відмічено протестувальниками під час мітингу.

Деякі учасники заходу зробили транспаранти з термоковдр, наголошуючи на тому, що видворення людей може стати їхньою причиною смерті від холоду. Деякі демонстранти нагадали, що саме холод став причиною смерті кількох мігрантів на кордоні.

З літа, коли зросла кількість нелегалів, на східному кордоні Євросоюзу загинули семеро людей.

Стіна на кордоні за $404 млн та видворення мігрантів

У жовтні парламент Польщі затвердив виділити $404 млн для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів.

Польські прикордонники також дозволили негайно виганяти іноземців під час спроби незаконного перетину кордону.

Уряди країн-членів ЄС, що межують із Білоруссю, а саме Польща, Литва та Латвія заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка сприяє потокам мігрантів із Близького Сходу. Для нинішнього білоруського режиму – це своєрідний інструмент тиску на Європу.