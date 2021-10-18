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Юлія Захарченко |

В Японії у виборчих бюлетенях не вказуватимуть стать кандидатів

Місцеві вибори 2020

У виборчих бюлетенях, які видають громадянам Японії на дільницях для голосування, не вказуватимуть стать кандидатів.

Таке рішення ухвалило Міністерство у загальнонаціональних справах. Відомство підготувало для комісій місцевих адміністрацій інструкцію з вказівками про проведення виборів.

За даними іноземних ЗМІ, списки кандидатів складають комісії місцевих адміністрацій. Їх публікують у кожній префектурі Японії.

– Якщо виборчі комісії публікуватимуть інформацію про стать кандидата, це може призвести до дискримінації. Я думаю, що це важливий крок для її запобігання, – вважає доцент університету Тохоку Кавамура Кадзунорі.

Тепер в Японії не вказуватимуть у виборчих бюлетенях стать кандидатів, які балотуються в одномандатних округах.

Минулі вибори в Японії проходили чотири роки тому. Тоді приблизно половина комісій ідентифікували стать кандидатів, які балотувалися у нижню палату.

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Джерело: NHK World-Japan

Фото: Dreamstime

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