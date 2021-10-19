Мінфін США закликав підвищити стелю держборгу або призупинити дію ліміту

Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен закликала схвалити подальше підвищення стелі держборгу країни або призупинити дію ліміту.

За її словами, збільшення ліміту боргу має запевнити в тому, що Казначейство продовжить фінансувати операції федерального уряду до 3 грудня 2021 року. Однак вкрай важливо, щоб конгрес ухвалив заходи для збільшення або призупинення обмеження боргу таким чином, щоб забезпечити довгострокову упевненість в тому, що уряд виконає всі свої зобов’язання.

– Схвалене на минулому тижні підвищення ліміту запозичень на $ 480 млрд дає лише тимчасову відстрочку, тому рішення потрібно прийняти якомога швидше, – повідомила Йеллен в листі до ряду впливових американських законодавців.

У серпні в США почав діяти стелю держборгу, який був загальмований конгресом два роки тому. Ліміт після дворічної заморозки склав $ 28,5 трлн. Мінфін оголосив про «додаткові надзвичайні заходи» через досягнення верхньої межі держборгу, серед них: скорочення інвестицій в фонд виплати пенсій по старості та інвалідності, фонд медстрахування пенсіонерів поштової служби і державний інвестиційний фонд цінних паперів.

Президент США Джо Байден підписав указ про підвищення ліміту держборгу Сполучених Штатів 15 жовтня заради уникнення дефолту.

До того палата представників Конгресу США схвалила законопроект про тимчасове підвищення стелі державного боргу на $480 млрд до 3 грудня 2021 року.

Раніше законопроект, який минув тривалі дебати між демократами і республіканцями, було ухвалено Сенатом США.

Джерело: Міністерство фінансів США