Найбідніша в Європі: що загрожує Польщі без фінансування ЄС

Конституційний суд Польщі 7 жовтня визнав верховенство своїх законів над законами ЄС. Польські експерти критикують уряд країни, бо у разі припинення фінансування зі спільного бюджету економіка країни може опинитися на останньому місці в Євросоюзі.

Зокрема, за розрахунками головного економіста польської філії банку ING Рафала Бенецькі, лише у 2022 році Польща могла б отримати з Фонду відбудови близько 1% ВВП.

– Якщо їх не буде, то ВВП країни одразу впаде на 0,5%, – переконує він.

Економіст каже, що ці гроші спрямовуються переважно на інвестиції, що стимулюють економічне зростання.

Завдяки фондам ЄС Польща вже покращила стан доріг, мереж водопостачання та каналізації.

– Без коштів ЄС польська економіка, звісно, виживе, але я не впевнений, що вона впорається, – попереджає Міхал Гвізда, партнер компанії Crido.

Погоджується з ним і професор Вітольд Орловський із польської Академії фінансів і бізнесу.

На його думку, Польщі гроші ЄС критично потрібні, щоб вийти на необхідний рівень інвестицій, який зараз є найнижчим за останніх 30 років.

– Якщо цього не зробити, то за два-три роки матимемо просто фатальну структуру економіки, яка спиратиметься виключно на споживання. Мине трохи часу і темпи економічного розвитку уповільняться і ми опустимося на самий низ списку найбідніших країн ЄС, – підсумував професор.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними в країні деякі статті законодавства Євросоюзу (зокрема, принцип верховенства права ЄС над польськими законами).

Тобто фактично рішення суду означає, що влада Польщі хоче сама вирішувати, які законодавчі акти Євросоюзу виконувати.

Джерело: Rzeczpospolita