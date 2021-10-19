Написали президенту про борошно і масло: у Туркменістані 4 жінки щодня ходять на допит

У Туркменістані чотири жінки через тривалий продовольчий дефіцит та безробіття написали листа президенту країни Гурбангули Бердимухамедову.

Після цього правоохоронці почали щодня викликати жінок на допит.

Жінки протягом 15 днів змушені кожен день приходити до місцевого управління Міністерства національної безпеки. Там їм щоразу ставлять одне запитання: Для чого вони просили у президента борошно та масло?

У Міністерстві нацбезпеки заявляли жінкам, що вони “могли попросити” продуктів у них, і вони б “самі дали”.

Видання Радіо Свобода Туркменістан повідомило, що деяким родичам цих жінок після інциденту з листом почали погрожувати звільненням з роботи. А їм самим відкрито погрожують в’язницею.

У квітні 2021 року у Туркменістані регіональна влада заборонила людям створювати черги біля державних продуктових магазинів, бо вони нібито “дискредитують” президента Бердимухамедова.

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Економічна криза у Туркменістані триває вже кілька років, попри те, що країна має четвертий у світі за розміром запас природного газу. Після початку пандемії ситуація там погіршилася ще більше. Однак економічна криза та пандемія у країні владою заперечується.

Джерело: Радіо Свобода Туркменістан