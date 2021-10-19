45-й президент США Дональд Трамп подав позов до окружного суду округу Колумбія проти спеціального комітету Палати представників, котрі розслідують штурм Капітолія 6 січня 2021 року, а також проти Національного архіву, щоб зберегти в таємниці записи свого президентства.

Видання CNN пише, що позов Трампа – це спроба заблокувати роботу Палати представників, котрі розслідують його дії до і під час штурму Капітолія.

Наразі Трамп виступає проти публікації близько 40 документів. У позові зазначається, що запити Палати представників щодо документів від виконавчої влади “є безпрецедентними за своєю глибиною та обсягом і не пов’язані з будь-якою законною законодавчою метою”.

Трамп зазначає у позові, що відмова президента США Джо Байдена засекретити його деякі документи була “політичним прийомом”.

Голова Палати представників Бенні Томпсон та віце-голова Ліз Чейні у спільній заяві ввечері у понеділок, 18 жовтня, відповіли, що “мета Трампа – завадити Спеціальному комітету дістатися фактів про 6 січня, а його позов це ніщо інше, як спроба затримати та завадити розслідуванню”. Вони додали, що закон на їхньому боці.

Офіційний представник Білого дому Майк Гвін сказав, що дії 45-го президента США – це унікальна та екзистенційна загроза демократії країни, яку неможливо приховати.

Штурм Капітолія

6 січня 2021 року прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів у США, перемогу на яких здобув Джо Байден.