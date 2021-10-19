Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському (ФОТО)

Папа Римський Франциск отримав особливий подарунок від зіркового форварда ПСЖ Ліонеля Мессі – футболку з автографом. Вручив її понтифіку прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Папа Римський та Жан Кастекс зустрілися у понеділок, 18 жовтня, у Ватикані. Візит відбувся із нагоди 100-річчя відновлення дипломатичних відносин між Францією та Ватиканом.
— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2021
І хоча бесіда тривала лише 35 хвилин, обидві сторони встигли обмінятися досить таки символічними подарунками.
Зокрема, 84-річному римському понтифіку передали футболку 34-річного Мессі з автографом. Відзначимо, що обоє є аргентинцями й затятими футбольними шанувальниками.
До речі, у складі французької команди виступає чимало інших гравців з Аргентини – Анхель Да Марія, Мауро Ікарді, Леандро Паредес. Ба більше, тренер ПСЖ також аргентинець – Маурісіо Почеттіно.
Окремо Кастекс подарував Франциску видання Собору Паризької Богоматері Віктора Гюго, видане у 1836 році.
Читайте:
- Стали відомі імена номінантів на Золотий м’яч
- Мессі побив рекорд Пеле та став рекордсменом у Південній Америці
- Перехід Мессі в ПСЖ приніс легенді НБА Джордану €6 млн
Джерело: Vatican News
Фото: PSG_inside