Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському (ФОТО)

Папа Римський Франциск отримав особливий подарунок від зіркового форварда ПСЖ Ліонеля Мессі – футболку з автографом. Вручив її понтифіку прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Папа Римський та Жан Кастекс зустрілися у понеділок, 18 жовтня, у Ватикані. Візит відбувся із нагоди 100-річчя відновлення дипломатичних відносин між Францією та Ватиканом.

І хоча бесіда тривала лише 35 хвилин, обидві сторони встигли обмінятися досить таки символічними подарунками.

Зокрема, 84-річному римському понтифіку передали футболку 34-річного Мессі з автографом. Відзначимо, що обоє є аргентинцями й затятими футбольними шанувальниками.

Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському / 2 фотографии

До речі, у складі французької команди виступає чимало інших гравців з Аргентини – Анхель Да Марія, Мауро Ікарді, Леандро Паредес. Ба більше, тренер ПСЖ також аргентинець – Маурісіо Почеттіно.

Окремо Кастекс подарував Франциску видання Собору Паризької Богоматері Віктора Гюго, видане у 1836 році.

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Джерело: Vatican News

Фото: PSG_inside