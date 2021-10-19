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Анастасія Рогожінська |

Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському

Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському

Папа Римський Франциск отримав особливий подарунок від зіркового форварда ПСЖ Ліонеля Мессі – футболку з автографом. Вручив її понтифіку прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Папа Римський та Жан Кастекс зустрілися у понеділок, 18 жовтня, у Ватикані. Візит відбувся із нагоди 100-річчя відновлення дипломатичних відносин між Францією та Ватиканом.

І хоча бесіда тривала лише 35 хвилин, обидві сторони встигли обмінятися досить таки символічними подарунками.

Зокрема, 84-річному римському понтифіку передали футболку 34-річного Мессі з автографом. Відзначимо, що обоє є аргентинцями й затятими футбольними шанувальниками.

Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському (ФОТО)
Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському (ФОТО)
Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському (ФОТО)
Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському (ФОТО)
Зірковий аргентинець Мессі зробив особливий подарунок Папі Римському / 2 фотографии

До речі, у складі французької команди виступає чимало інших гравців з Аргентини – Анхель Да Марія, Мауро Ікарді, Леандро Паредес. Ба більше, тренер ПСЖ також аргентинець – Маурісіо Почеттіно.

Окремо Кастекс подарував Франциску видання Собору Паризької Богоматері Віктора Гюго, видане у 1836 році.

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Джерело: Vatican News

Фото: PSG_inside

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