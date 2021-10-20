Мінфін США хоче покарати Газпром за спробу обійти санкції

Під час слухань у сенатському комітеті з банківської справи деякі сенатори виступили з різкою критикою дій адміністрації щодо втілення санкцій проти Північного потоку-2.

— Ми віддані співпраці з вами та цим комітетом, щоб притягнути до відповідальності Газпром за діяльність, яка порушує наші санкції, – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Співголова комітету, сенатор-республіканець Пет Тумі під час свого виступу закликав забезпечити втілення санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яку Держдеп США виключив із санкційного списку.

Він заявив, що Газпром створив компанію Nord Stream 2 AG, щоб уникнути санкцій, оскільки у проекті Газпрому беруть участь підсанкційні США організації, тому “їм потрібна була компанія, яка не перебуває під санкціями, щоб обійти їх”.

— Для таких випадків ми прийняли закон CAATSA (Про протидію противникам США шляхом санкцій) за підтримки обох партій, і абсолютно неприйнятно, що він не втілюється, – додав він.

Ще один сенатор-республіканець Кевін Креймер заявив, що виключення Держдепом Nord Stream 2 AG із санкційного списку суперечить законодавству США і не відповідає позиції Європейського парламенту.

— Дії президента (виключення Nord Stream 2 AG із санкційного списку. – Ред.) були повністю односторонніми і поза законом, – заявив Креймер.

Політик додав, що російський газ завдає більше ризиків навколишньому середовищу, ніж, приміром, газ зі США, адже російський газ передбачає на 41% більші викиди парникових газів.

У відповідь Креймеру Воллі Адеємо заявив, що кінцевою метою США є “забезпечити енергобезпеку своїх ключових європейських союзників таким чином, щоб позбавити підтримки тих, хто прагне дестабілізації у регіоні”.