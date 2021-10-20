Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії, сховавшись у причепі з молочною продукцією. Про це повідомили у прокуратурі країни.

МВС Грузії встановило, що 28 вересня близько 23.00 судно під назвою Вільнюс зайшло в порт Поті з України, зокрема з порту Чорноморськ. Від цього судна, завантаженого молочними продуктами, о 1.04 вирушив причіп, завантажений молочними продуктами, що належить компанії SCANIA. У ньому перебував колишній президент Грузії.

З вантажівки Саакашвілі вийшов о 1.49 за місцевим часом.

— Таким чином Міхеіл Саакашвілі незаконно перетнув державний кордон Грузії, – повідомили у прокуратурі.

Там додали, що присутність Саакашвілі у вищезгаданому трейлері, де розміщувалися молочні продукти, підтверджується відеозаписами, що були зафільмовані на його телефон.

Після другої години ночі Саакашвілі пересів у легковий автомобіль Mercedes. Того ж дня він із громадянином Е.К. прибули до будинку чоловіка у селі Тквірі Абашинського району.

Прокуратура Грузії винесла ухвалу за фактом незаконного перетину державного кордону Грузії засудженим Михеілом Саакашвілі, відповідно до частини першої ст. 344 Кримінального кодексу Грузії. Наразі триває судовий процес.

Правоохоронці заарештували Міхеіла Саакашвілі 1 жовтня у Тбілісі. В межах слідчо-процесуальних дій було опитано 69 осіб.

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Джерело: Прокуратура Грузії

Фото: Mikheil Saakashvili