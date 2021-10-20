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Валентина Летяк |

У Латвії оголосили жорсткий локдаун до 15 листопада: що заборонено

Латвія Рига

З 21 жовтня до 15 листопада в Латвії вводяться жорсткі карантинні обмеження у зв’язку з поширенням Covid-19. Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні уряду країни.

На час локдауну з 20.00 до 5.00 запроваджується комендатська година. Виходити дозволено тільки у випадках обґрунтованої необхідності.

Працювати зможуть тільки магазини з товарами першої необхідності в проміжку з 6.00 до 19.00.

Кафе і ресторани – тільки на винос або ж займатися доставкою їжі.

Шкільні канікули продовжені до 29 жовтня. Очний процес навчання планується відновити після 1 листопада тільки для 1-3 класів, решта будуть на дистаційці до 15 листопада.

На час локдауну заборонені всі публічні заходи, включно з мітингами та пікетами. Винятки – похорон і хрещення, коли можуть збиратися члени двох домогосподарств, не рахуючи працівників сфери ритуальних послуг.

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У Латвії з 8 жовтня оголосили надзвичайний стан терміном на три місяці.

Влада країни сподівається за цей час вакцинувати громадян з груп ризику на 90%, а загалом охопити вакцинацією 75% населення.

Джерело: Delfi

Фото: Pixabay

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