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Юлія Захарченко |

В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією: понад 20 затриманих

В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією: понад 20 затриманих

В Єрусалимі палестинці зіткнулися з ізраїльською поліцією під час святкування мусульманського свята – дня народження пророка Мухаммеда. За останніми даними, правоохоронці затримали понад 20 людей.

Палестинці визнали провокацією обмеження ізраїльської поліції на щорічні збори біля Дамаських воріт. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вони висловили протест, закидавши камінням поліцейських та громадський транспорт.

Деякі з них кидали пляшки з водою, поліція у відповідь на це відкрила вогонь світлошумовими гранатами. За даними місцевої служби екстреної допомоги, щонайменше 17 людей поранено. Серед них – 10 людей доставили в лікарні.

Це не перший випадок, коли відбуваються сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією біля Дамаських воріт в Єрусалимі.

Навесні 2021 року правоохоронці поставили загорожу біля місця святкового збору палестинських сімей, що вони вважали за провокацію. Сутички між ними продовжилися навіть після того, як прибрали барикади.

За останні два тижні біля Дамаських воріт відбувалися також поодинокі сутички між палестинцями та ізраїльтянами.

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Джерело: AP News

Фото: Depositphotos

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