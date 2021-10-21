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Дмитро Кудрявцев |

Безжальна акція Лукашенка за підтримки РФ: Польща про міграційну кризу

Лукашенко

Польща вимагає введення санкцій проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі для подальшого їх переправлення до країн Європейського Союзу.

Про це повідомив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські у листі своєму німецькому колезі Хорсту Зеехоферу.

– Декілька організаторів злочинної схеми з переправлення мігрантів проживають у Німеччині на законних підставах, – заявив Камінські.

Очільник польського МВС додав, що ситуація на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією склалася через безжальну, політично вмотивовану акцію з боку режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, яку підтримує Російська Федерація.

Чиновник додав, що такі дії є елементом гібридної війни проти Європейського Союзу та партнерів блоку, яка ведеться з повного схвалення президента РФ Володимира Путіна.

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Фото: Getty Images

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