Парламент Барбадосу обрав першого в історії країни президента – ним стала 72-річна Сандра Мейсон, яка є генерал-губернатором.

Засідання парламенту відбулося 20 жовтня 2021 року. Для обрання першого президента у республіці Барбадос зібралися Палата представників та Сенат. Голосування було таємним. Для перемоги необхідно було отримати більшість голосів.

#BREAKING – Dame Sandra Mason has been elected 1st President of #Barbados by both Houses of Parliament – becoming its 1st native Head of State & will replace Her Majesty Queen Elizabeth II

Inauguration will take place Independence Day – November 30th #BIMRepublic #BIM55 pic.twitter.com/akNaFn6cXo

