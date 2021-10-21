Парламент Барбадосу обрав першого в історії країни президента – ним стала 72-річна Сандра Мейсон, яка є генерал-губернатором.

Засідання парламенту відбулося 20 жовтня 2021 року. Для обрання першого президента у республіці Барбадос зібралися Палата представників та Сенат. Голосування було таємним. Для перемоги необхідно було отримати більшість голосів.

#BREAKING – Dame Sandra Mason has been elected 1st President of #Barbados by both Houses of Parliament – becoming its 1st native Head of State & will replace Her Majesty Queen Elizabeth II Inauguration will take place Independence Day – November 30th #BIMRepublic #BIM55 pic.twitter.com/akNaFn6cXo — Kevz Politics (@KevzPolitics) October 20, 2021

27 депутатів віддали свої голоси за Мейсон проти були – 18 законодавців. Після голосування один бюлетень повернули – це зробив сенатор Франклін, який попросив дозволу покинути засідання через незгоду із процесом.

Результати виборів оголосив спікер Палати представників Артур Холдер у Центрі Ллойда Ерскіна Сендіфорда.

Офіційна церемонія інавгурації першого президента Барбадосу запланована на 30 листопада. 1 грудня Мейсон приступить до виконання своїх обов’язків як президента країни. Наразі вона є тимчасовим президентом Барбадосу.

30 листопада острів вийде з-під британського правління та перетвориться на республіку. Відповідне рішення парламент Барбадосу ухвалив 30 вересня.

До цього останньою країною, яка вирішила вийти з-під влади британської корони, був Маврикій у 1992 році.

Королева Єлизавета II залишається монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 14 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією та Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антигуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії і Сент-Вінсент і Гренадіни.

Джерело: Парламент Барбадосу