У Японії прокинувся вулкан Асо – один із найбільш активних у світі. Над вогняною горою вже виросла хмара диму. Не вщухає виверження і на канарському острові Ла-Пальма. Напередодні Кумбре-В’єха викинув у повітря одразу два стовпи диму – чорний та білий.

Вулканологи кажуть, що виверження вулкана Кумбре-В’єха закінчиться не скоро. Острів чи не щодня трусить – іноді підземні поштовхи досить потужні. Напередодні їхня сила сягала 5 балів.

В околицях гори Асо у Японії оголосили третій рівень небезпеки – за п’ятибальною шкалою. Мешканцям трьох містечок в префектурі Кумамото порадили не наближатися до вогняної гори.

Натомість італійська Венеція – йде під воду. Місцеві активісти б’ють на сполох: місто каналів топить частіше, ніж у попередні роки. Його вузькі вулички та ошатні площі ще не просохли після повені, яка сталася два тижні тому. А метеорологи вже попереджають – невдовзі можуть статися нові підтоплення.

— Ми переживаємо період високої води. І ви бачите, які незручності він нам створює. Потопи трапляються все частіше. Вони блокують весь бізнес. Венеція живе завдяки туризму. Якщо не буде туристів, Венеція помре, – каже власниця кафе у Венеції Анна Паола Лавена.

Осінь у Венеції – традиційно період високої води. Однак цього разу вогке було навіть літо. Лише в серпні рекордно затопило Собор Святого Марка.

— Природні умови дедалі гіршають. Повінь вже більше не така й дивина. Вона буває мало не щодня. Собор Святого Марка та площа біля нього раніше час від часу потерпали від великої води, нині ж це стається систематично, – розповів куратор Собору Святого Марка Карло Альберто Тассерін.

У полоні водяної стихії – й Індія. Залило одразу кілька штатів країни. Загинули понад 40 людей. Десятки зникли безвісти. В містечках та селах закривають школи. Не рекомендовані релігійні церемонії та туристичні мандрівки. Найближчої доби в країні знову очікують потужних злив.