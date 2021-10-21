Південна Корея запустила свою першу ракету-носій власного виробництва, посиливши амбіції країни у космосі.

Корейська ракета-носій II, відома як Nuri, стартувала з Космічного центру у Кохині, що у провінції Чолла-Намдо, приблизно за 500 км на південь від Сеула.

Ракета-носій вагою 200 тонн повинна вивести 1,5-тонний макет супутника на низьку орбіту на висоті близько 600-800 км над Землею.

Президент Мун Чже Ін заявив, що апарат виконав повний цикл польоту, але не зміг вивести на орбіту фіктивний супутник.

Такі запуски є необхідними для космічної програми, але потенційно можуть мати військове застосування. Річ у тім, що Південна Корея втягнута в гонку озброєнь з Північною Кореєю, і обидві нещодавно випробували нову зброю.

Розробка Nuri коштувала Південній Кореї приблизно 2 трлн вон ($1,6 млрд). Довжина ракети 47,2 м, вона оснащена шістьма двигунами на рідкому паливі.

За даними Корейського інституту аерокосмічних досліджень (KARI), який контролює запуск, Південна Корея планує здійснити ще чотири запуски Nuri до 2027 року.

Хоча Південна Корея вважається технологічним центром, вона відстає від інших країн у розвитку космічного простору.

Попередні спроби Сеула запустити ракету у 2009 та 2010 роках зазнали невдачі, друга вибухнула за кілька хвилин після зльоту. Сеул має намір відправити зонд на Місяць до 2030 року.