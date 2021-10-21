У США за рік на кордоні з Мексикою затримали 1,7 млн нелегалів – це рекорд

Влада США затримала понад 1,7 млн мігрантів біля кордону з Мексикою протягом року, починаючи з вересня 2020 року до вересня 2021 року.

Арешти прикордонним патрулем зросли до найвищого рівня, який коли-небудь реєструвався, згідно з неопублікованими даними митниці та охорони кордону США.

Незаконні перетини різко збільшилися через кілька місяців після вступу на посаду президента США Джо Байдена. Найбільше арештів нелегалів припало на липень та серпень. Тоді затримати понад 200 тис. мігрантів.

Керівник поліції Тусона Кріс Магнус охарактеризував сплеск як “кризу”. Він назвав це “значним викликом”, додавши, що “цифри дуже великі”.

Ситуація на кордоні США та Мексики стала для Байдена серйозною політичною проблемою, пише видання The Washington Post. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв зробити Сполучені Штати гостиннішими до іммігрантів, на відміну від 45-го президента Дональда Трампа.

Він казав, що хотів би делікатніше підходити до імміграційної політики і не допустити, щоб “на американському кордоні опинилося 2 млн осіб”.

Після інавгурації Байден відразу припинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, зупинивши кампанію Трампа під назвою Залишатися у Мексиці. Він скасував основні обмеження щодо надання притулку та оголосив про 100-денну паузу щодо більшості депортацій та виконання законів з питань імміграції та митниці США.

Представники Байдена спочатку звинувачували попередню адміністрацію у збільшенні кількості мігрантів на кордоні та заявляли, що міграційний тиск посилився в результаті економічних наслідків пандемії.

Найбільше нелегалів за період із вересня 2020-го до вересня 2021-го арештували із Мексики – 608 тис. Другу за кількістю групу становили мігранти з-за меж Мексики та Центральної Америки, а саме гаїтяни, еквадорці, кубинці, бразильці та громадяни інших латиноамериканських країн. Щодо цієї групи прикордонники здійснили 367 тис. арештів.

За ними йдуть нелегали із Гондурасу (309 тис.), Гватемали (279 тис.) та Сальвадору (96 тис.).

Понад 1,3 млн мігрантів арештували вздовж південного кордону за дев’ять місяців з моменту вступу Байдена на посаду, зокрема 192 тис. осіб за минулий місяць.

За період з 2012 до 2020 року за один так званий фінансовий рік прикордонні арешти в середньому становили близько 540 тис. осіб. Показник 2021 року був більш ніж утричі більшим за цю кількість.