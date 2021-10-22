Глава банди Гаїті загрожує вбити викрадених місіонерів США

Лідер гаїтянської банди, яка, за словами поліції, утримує 17 членів викраденої місіонерської групи, пригрозив убити їх, якщо його вимоги не будуть виконані.

Наразі Вілсон Джозеф, глава банди 400 мавозо утримує місіонерів, яких його люди викрали в Порт-о-Пренсі (Гаїті) 27 вересня.

У понеділок почалася спецоперація у зв’язку з нещодавнім сплеском викрадень людей, вчинених бандами.

У відео, розміщеному в соціальних мережах в четвер, Вілсон Джозеф поклявся громом, що якщо не отримає те, про що просить, застрелить американців.

Джозеф також погрожував прем’єр-міністру Аріелю Генрі і шефу національної поліції Гаїті Леону Шарлю під час виступу на похороні нещодавно убитих членів його банди.

– Хлопці, ви змусили мене плакати. Я плачу водою. Але ви плакатимете кров’ю, – сказав він.

Банда викрала 17 американських християнських місіонерів і їхні сім’ї. Серед бранців виявилися, зокрема, діти і жінки. Викрадення сталося, коли місіонери поверталися з дитячого будинку в районі Круа-де-Буке.