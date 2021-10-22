Єврорада виступила за швидке визнання Covid-сертифікатів третіх країн

Лідери Євросоюзу домовились координувати свої дії для сприяння вільним мандрівкам через кордони країн в межах самого ЄС та в’їзду до Євросоюзу, що буде забезпечуватися завдяки Covid-сертифікатам.

З огляду на розвиток епідеміологічної ситуації, Єврорада закликала до подальшої координації для сприяння вільному пересуванню в межах і в’їзду до ЄС, та перегляду двох рекомендацій.

– Єврокомісію заохочують прискорити роботу щодо взаємного визнання Covid-сертифікатів з третіми країнами, – йдеться у заяві Євроради за підсумками саміту лідерів.

Лідери ЄС закликали до посилення боротьби з дезінформацією щодо Covid і вакцин. Вони вбачають у цьому одну з причин того, чому частина жителів блоку не хоче вакцинуватися, а в деяких країнах ситуація дуже складна.

На основі досвіду кризи з коронавірусом в ЄС нагадали і про необхідність негайного продовження роботи над доступом до ліків у державах.

– Щоб і далі збільшувати показники вакцинації у всьому ЄС, потрібно посилити зусилля для протидії сумнівам щодо вакцин, наприклад, дезінформації, зокрема у соцмережах. Потрібно залишатися пильними щодо появи та поширення потенційних нових варіантів вірусу, – зазначили лідери блоку.

Вони висловили готовність і далі сприяти боротьбі з пандемією у світі, зокрема завдяки збільшенню доступності вакцини.

ЄС вкотре підтримав виробництво і вакцинацію у країнах-партнерах.

В Україні відкрили вже майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.