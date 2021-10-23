Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Лариса Божко |

Двоє українців влаштували погоню з поліцією в Польщі: один потрапив у ДТП, другий біг три км

полиция польська

Польські поліцейські затримали двох українців поблизу міста Більськ-Підляський.

Один із арештованих тікав від поліціїї, бо перевозив нелегальних мігрантів. Другий допомагав йому, але потрапив у ДТП.

Поліцейські переслідували мікроавтобус, що не зупинився для перевірки документів.

– Водій мікроавтобуса Renault не зупинився на вимогу поліції та почав тікати. Тоді правоохоронці почали переслідувати порушника”, – каже речник поліції Підляшшя Томаш Крупа.

Поліції наздогнати мікроавтобус заважав водій автомобіля Nissan, який  зіткнувся з Honda. У ДТП постраждала одна людина, а водія Nissan затримала поліція.

Читайте
У Польщі внаслідок буревію загинув 43-річний українець

Водночас водій мікроавтобуса звернув на ґрунтову дорогу і  намагався втекти своїм ходом, покинувши машину. Його затримали за три кілометри.

У мікроавтобусі правоохоронці виявили 12 людей, які ймовірно нелегально потрапили до Польщі.

– Двох жінок та дитину госпіталізували. Дитина здорова, її забрали в лікарню, щоб не розлучати із матір’ю, – сказав речник поліції Підляшшя Томаш Крупа.

Обидва водії, за даними польської поліції, громадяни України. Яке громадянство у людей з мікроавтобусу наразі встановлюється.

А в польському місті Тарчин затримали 44-річного громадянина України, що, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, кермував транспортним засобом та протаранив паркан приватного будинку.

Джерело: tvn24.pl

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка