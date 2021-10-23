ЗС США ліквідували лідера терористичного угрупування Аль-Каїда

В результаті авіаудару США в п’ятницю на північному заході Сирії був убитий один з лідерів терористичного угрупування Аль-Каїда Абдул Хамід аль-Матар.

Представник командування ЗС США повідомив, що удар був нанесений за допомогою безпілотника MQ-9 Reaper в районі міста міста Сулук в сирійській провінції Ракка.

– Повідомлень про жертви серед мирного населення не надходило, – заявили командування.

Аль-Каїда використовує сирійську територію як притулок для відновлення, координації зі спільниками і планування нових операцій, погрожуючи Сирії, Іраку та інших країн.

– Усунення цього високопоставленого лідера Аль-Каїди підірве здатність терористичної організації до подальшого планування та здійснення глобальних атак, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і ні в чому не винним громадянам, – йдеться в заяві.

У командуванні додали, що США продовжать переслідувати членів Аль-Каїди та інших терористів, які загрожують Сполученим Штатам.

Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїди почали повертатися до Афганістану.

Про це під час прес-конференції повідомив заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен.