Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

ЗС США ліквідували лідера терористичного угрупування Аль-Каїда

Аль-каїда

В результаті авіаудару США в п’ятницю на північному заході Сирії був убитий один з лідерів терористичного угрупування Аль-Каїда Абдул Хамід аль-Матар.

Представник командування ЗС США повідомив, що удар був нанесений за допомогою безпілотника MQ-9 Reaper в районі міста міста Сулук в сирійській провінції Ракка.

– Повідомлень про жертви серед мирного населення не надходило, – заявили командування.

Аль-Каїда використовує сирійську територію як притулок для відновлення, координації зі спільниками і планування нових операцій, погрожуючи Сирії, Іраку та інших країн.

– Усунення цього високопоставленого лідера Аль-Каїди підірве здатність терористичної організації до подальшого планування та здійснення глобальних атак, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і ні в чому не винним громадянам, – йдеться в заяві.

У командуванні додали, що США продовжать переслідувати членів Аль-Каїди та інших терористів, які загрожують Сполученим Штатам.

Читайте
Міністр оборони Британії побоюється, що Аль-Каїда може повернутися

Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики Аль-Каїди почали повертатися до Афганістану.

Про це під час прес-конференції повідомив заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка