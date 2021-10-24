Держдеп США привласнив росіянам статус бездомної нації

Державний департамент Сполучених Штатів Америки привласнив категорію бездомних національностей громадянам Російської Федерації, які намагаються отримати візу до США.

Такий статус найчастіше привласнюють країнам, які не мають консульських представництв зі Сполученими Штатами, або в яких невизначена політична ситуація.

Американські дипломати відтепер не уповноважені розглядати заяви про надання візи від громадян держав, що відносяться до цієї категорії.

В цей же перелік також внесені Судан, Лівія, Сомалі, Куба, Еритрея, Іран, Південний Сирія, Венесуела і Ємен.

Росіянам рекомендовано звертатися за візами до консульських представництва США у Варшаві, або в інших країнах за місцем перебування.