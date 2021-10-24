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Абрамова Юлія |

Китай вивів на орбіту супутник для випробування технологій зі збору космічного сміття

космос

Китай сьогодні, 24 жовтня, успішно вивів на орбіту супутник Шіцзянь-21 для випробування технологій із ліквідації космічного сміття.

Запуск був здійснений за допомогою ракети-носія Чанчжен-3B, що стартувала з космодрому Січан в провінції Сичуань на південному заході країни.

– Носій стартував о 09.27 за пекінським часом (4.27 за Києвом – Ред.), – повідомила Корпорація аерокосмічної науки і техніки КНР.

Супутник вивезе з орбіти космічне сміття та старі космічні апарати, а також уламки ракет.

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Південна Корея запустила свою першу ракету-носій власного виробництва, посиливши амбіції країни у космосі.

Корейська ракета-носій II, відома як Nuri, стартувала з Космічного центру у Кохині, що у провінції Чолла-Намдо, приблизно за 500 км на південь від Сеула.

Ракета-носій вагою 200 тонн повинна вивести 1,5-тонний макет супутника на низьку орбіту на висоті близько 600-800 км над Землею.

Джерело: Корпорація аерокосмічної науки і техніки КНР

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