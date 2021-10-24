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Абрамова Юлія |

Міністр внутрішніх справ ФРН виступив проти введення прикордонного контролю у ЄС

Німеччина

Міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер виступив проти введення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС в світлі збільшення числа що прибувають до Європи нелегальних мігрантів, в тому числі через Білорусь.

Зеехофер заявив, що всередині Європи не повинно бути більше прикордонного контролю.

– Це, однак, вдасться тільки тоді, якщо буде працювати захист зовнішніх кордонів, – сказав він.

Зеехофер зазначив, що в світлі припливу мігрантів через Білорусь на кордоні Німеччини і Польщі службу несуть сотні співробітників федеральної поліції Німеччини.

– Якщо буде необхідно, я готовий посилити там присутність, – сказав міністр.

За його словами, протягом цього року вже відбулося понад 6 тис. несанкціонованих проникнень з території Білорусі та Польщі.

При цьому він підтримав посилення контролю на польсько-білоруському кордоні.

– У дусі європейської ідеї я переконаний в тому, що ми повинні знати, хто до нас прибуває. Цілком законно, якщо ми будемо таким чином охороняти зовнішній кордон, щоб не відбувалося незаконного перетину. Той, хто хоче в’їхати, повинен виконати умови, і це слід контролювати, – сказав глава МВС.

Він також вказав, що в даний час «нерегулярний приплив мігрантів» здійснюється в Німеччину за різними напрямками.

– Це добре відомі маршрути міграції: з Греції через держави Західних Балкан, з Середземномор’я через Італію та в останні кілька місяців все частіше через східний маршрут з Білорусі та Польщі, – сказав Зеехофер.

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Парламент Польщі затвердив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Йдеться про суму у $404 млн.

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