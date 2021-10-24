Нелюдські умови: Папа Франциск закликав ЄС не відправляти назад мігрантів з Лівії

Папа Франциск звернувся до Євросоюзу під час недільного благословення із закликом залишити прихисток для мігрантів з Лівії.

За його словами, люди там страждають від жорстоких і нелюдських умов, подібних до тих, які існують в концентраційних таборах.

Наразі лідери Європейського Союзу намагаються подолати розбіжності щодо того, як поводитися з мігрантами на території країн-членов ЄС. Проблема, що живить підтримку націоналістичних і популістських груп по всьому Євросоюзу, наразі актуальна для всіх учасників.

– Ми повинні покласти край поверненню мігрантів в небезпечні країни, – сказав Папа,

За його словами, пріоритет повинен бути відданий рятувальним операціям на морі, впорядкованій висадці, альтернативам в’язниці і шляхам до процедур імміграції та притулку.

Франциск закликав міжнародне співтовариство дотриматися обіцянок і знайти довгострокові рішення для управління міграційними потоками в Лівії і в усьому Середземномор’ї.

– Багато з цих чоловіків, жінок і дітей піддаються нелюдському насильству. Як сильно страждають ті, кого відправляють назад! Там є справжні табори, – сказав Папа.

Джерело: Vatican News