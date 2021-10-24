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Дмитро Кудрявцев |

Потужний вибух в Уганді: дві особи загинули, семеро постраждалих

вибух

У неділю, 24 жовтня, в передмісті столиці Уганди пролунав вибух у закусочній.

В результаті події дві особи загинули на місці, ще семеро постраждали.

Жертвами вибуху виявилися чоловік та молода жінка. За словами комісара поліції Асана Касінга, всіх постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

На місце події прибули оперативники та сапери. Слідчі з’ясовують, чи причетний хтось до вибуху в багатолюдному закладі.

Показово, що буквально за пару днів до події посольства Франції та Великої Британії з посиланням на розвіддані попереджали про можливість теракту в Уганді.

У країні, як відомо, діє терористичне угруповання Аль-Шабаб. Бойовики причетні до теракту, здійсненого в 2010 році, коли загинули понад 75 осіб.

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Фото: Depositphotos

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