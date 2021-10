Потужний вибух в Уганді: дві особи загинули, семеро постраждалих

У неділю, 24 жовтня, в передмісті столиці Уганди пролунав вибух у закусочній.

В результаті події дві особи загинули на місці, ще семеро постраждали.

Жертвами вибуху виявилися чоловік та молода жінка. За словами комісара поліції Асана Касінга, всіх постраждалих з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

This video shows survivors of the Komamboga explosion moments after it happened. At least 2 people have died as a result of this explosion. These tearful survivors are friends to one of the victims who died on the spot. #NTVNews

Read more ????https://t.co/XAKoZcvEwa pic.twitter.com/fUyeDAOmIv

— NTV UGANDA (@ntvuganda) October 24, 2021