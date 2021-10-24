Румунія повідомила про рекордну кількість щоденних смертей і повернула комендантську годину

У Румунії знову запроваджують комендантську годину. Тепер у країні Covid-сертифікати стали обов’язковими для доступу у більшість громадських закладів.

Уряд запровадив загальнонаціональні обмеження, а також повідомив про рекордну кількість щоденних смертей та заражень коронавірусом у жовтні.

Країна посіла друге місце з кінця в ЄС за рівнем вакцинації від коронавірусу.

– Склалася катастрофічна ситуація. Ми бачили, як інші країни переживали це, коли не було зброї (для боротьби з коронавірусом – Ред.), а саме вакцини, – заявив заступник міністра внутрішніх справ Раед Арафат.

Він додав, що до рекордної кількості щоденних смертей призвело небажання більшості громадян робити щеплення.

– Цієї ситуації можна було уникнути, – додав Арафат.

Нові заходи діятимуть місяць. Наразі у Румунії передбачено обмеження на пересування людей з 22.00 і закриття магазинів та ресторанів з 21.00.

Лише людям, які були вакциновані або одужали від вірусу, буде дозволено доступ до більшості неважливих громадських місць, крім продуктових магазинів та аптек.

Релігійні служби також проводитимуть без вимоги сертифіката про вакцинування.

Масковий режим у громадських місцях стане обов’язковим з понеділка, а весілля та інші приватні заходи заборонили.

Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу працювати віддалено.

Понад третину дорослих румунів повністю вакциновано від коронавірусу на тлі недовіри до державних інституцій та дезінформаційних кампаній.

Але цього тижня кількість щеплень зросла. Люди відреагували на драматичні новини про переповнені лікарні та летальні випадки.

Лише 22 жовтня понад 86 тис. громадян отримали першу дозу вакцини, що є рекордом за один день у країні.

Джерело: Європейська правда