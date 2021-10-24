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Дмитро Кудрявцев |

Саакашвілі планують вбити під час постановочного бунту у в’язниці – адвокат

Саакашвили

У лікарні Руставської в’язниці Грузії, де утримують Міхеіла Саакашвілі, планується проведення постановочного бунту, щоб ліквідувати екс-президента країни.

Про це розповів його адвокат Ніка Гварамія в коментарі місцевим ЗМІ.

Саме цим юрист пояснив вимогу перевести Саакашвілі в багатофункціональну клініку змішаного типу, а не санчастину при Глданській в’язниці у Тбілісі, в якій, на думку Міністерства юстиції, є всі умови для утримання ув’язнених, які оголосили голодування.

Адвокати вимагають вже в найближчі години госпіталізувати і забезпечити охорону екс-президенту Грузії, який тримає голодування вже 24 дні.

– Існує ризик зупинки серця. У клініці має бути кардіологічна служба другого рівня. Зокрема, інтервенційна кардіологія, лабораторія ангіокардіологіі, імплантація кардіостимулятора ендокарда, імплантація і катетерна абляція, лікування стенокардії і тромботичних ускладнень. У тюремній лікарні це просто неможливо, – заявив Гварамія.

Також юрист попросив главу МОЗ Катерину Тікарадзе і міністра юстиції Раті Брегадзе прокоментувати ситуацію, що склалася.

Крім того, адвокат звернувся до народного захисника Грузії Ніно Ломджарія з проханням про сприяння.

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Фото: УНІАН

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